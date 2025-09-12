Se a premiação em dinheiro a estudantes anunciada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) tivesse ocorrido para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, 16 estudantes da rede estadual de ensino em Goiás estariam aptos a receber valores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. No Enem 2024, 6 alcançaram resultados expressivos em matemática, com pontuações entre 863 e 945 pontos, e 10 tiraram acima de 850 pontos em redação.\nO Prêmio Matemática Enem foi anunciado por Caiado nesta quarta-feira (10), por meio de um vídeo nas redes sociais. O projeto de lei que institui a premiação já foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Poderão concorrer ao prêmio os estudantes concluintes do ensino médio que estiverem matriculados na rede estadual e participarem dos dois dias da edição de 2025 do Enem. Alunos que obtiverem entre 850 e 899,99 pontos na prova de Matemática receberão R$ 5 mil. Já aqueles que alcançarem 900 pontos ou mais serão premiados com R$ 10 mil.