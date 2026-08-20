Dia D de multivacinação contra mais de 20 doenças acontece neste sábado (Divulgação/Iron Braz/ SES)\nAs UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do país estarão abertas neste sábado (22), Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, para a atualização da carteirinha de crianças e adolescentes menores de 15 anos (com até 14 anos, 11 meses e 29 dias).\nSerão ofertados 20 imunizantes: BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite inativada, rotavírus, pneumocócica 10-valente, pneumocócica 20-valente, meningocócica C, gripe, Covid, febre amarela, meningocócica ACWY, tríplice viral, varicela, DTP, hepatite A, pneumocócica 23-valente, dT, HPV e dengue tetravalente.\nA vacina da dengue Qdenga, fabricada pela farmacêutica Takeda, é destinada à faixa de 10 a 14 anos. O imunizante do Butantan continua suspenso após 42 eventos de reações adversas mais severas.