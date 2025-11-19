O feriado do Dia da Consciência Negra cai nesta quinta-feira (20) e altera o funcionamento de diversos serviços públicos e privados. O Governo de Goiás, a Prefeitura de Goiânia e de Aparecida decretaram ponto facultativo na sexta-feira (21). Já os serviços considerados essenciais, devem operar em regime de plantão.\nConfira o que abre e fecha:\nBancos\nNão haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas no dia do feriado, somente o PIX. As agências voltam a abrir normalmente na sexta-feira (21).\nSaúde em Goiás\nEm Goiás, as unidades de saúde vão funcionar em regime de plantão durante o feriado e o ponto facultativo na sexta-feira (21). O atendimento ao paciente internado em todos os hospitais será mantido sem interrupção.