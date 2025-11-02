-Fãs prestam homenagens a sertanejos enterrados em Goiás (1.3331511)\nOs fãs de famosos enterrados nos cemitérios em Goiás prestam homenagens a eles neste Dia de Finados (2). Em Goiânia, estão sepultados os cantores sertanejos Leandro (da dupla com o irmão Leonardo), Marília Mendonça e Cristiano Araújo, que neste ano se completou 10 anos de morte. Há ainda as personalidades políticas como os ex-governadores do estado Iris Rezende e Maguito Vilela; além do fundador da capital, Pedro Ludovico. Outras personalidades são: o jogador Fernandão (ídolo do Goiás Esporte Clube), a poetisa Cora Coralina e Leide das Neves, que foi vítima do Césio-137 (veja acima vídeo da movimentação neste dia).\nA doméstica Sandra Lopes da Silva, de 49 anos, esteve pela manhã no Cemitério Parque Memorial, onde depositou flores para a cantora Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência. A artista morreu aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, vítima de uma acidente de avião, em Caratinga, Minas Gerais.