O Dia Internacional da Educação Católica, que acontece na próxima quinta-feira (14), é uma data em que as escolas e outras instituições se unem para celebrar a fé e a missão evangelizadora da Igreja. Em Goiânia, a ocasião será comemorada pelo Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, que fica no Setor Aeroporto. Ao POPULAR, a unidade revelou que seguirá uma programação especial, que envolve orações, músicas e momentos de reflexão.\nO tema deste ano é: “Educação Católica: tecendo redes de esperança para a fraternidade e o bem comum”. Segundo o diretor-geral da unidade, Eduardo Flauzino, será realizada uma oração na primeira aula, quando os presentes poderão meditar sobre a importância de trabalhar e estudar em uma escola católica.\nAo longo do dia, nos intervalos, haverá também músicas religiosas e ações integradoras com a equipe da Pastoral. Além disso, para os colaboradores, acontecerá um momento de espiritualidade chamado “Hora da Esperança”.