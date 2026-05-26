O Dia Livre de Impostos promete descontos de até 70% em Goiânia. O evento é promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com a CDL Jovem. De acordo com a organização, mais de 100 empresas confirmaram participação na ação, agendada para a próxima quinta-feira (28). Ao longo desta reportagem, é possível conferir a lista das empresas participantes.\nAo POPULAR, o presidente da CDL Jovem Goiânia, Igor Pacheco Leão, esclareceu que os descontos irão variar conforme os produtos e estabelecimentos. Contudo, segundo ele, as lojas terão que informar ao consumidor o valor do imposto retirado do preço final.\nÉ bom focarmos que a maioria das empresas o desconto será de 33% que é media da carga tributaria hoje. Grande maioria das lojas iram entrar apenas com itens selecionados", pontuou Pacheco.