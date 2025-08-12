Prints mostram mensagens de racismo enviadas por diarista (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma diarista foi denunciada por racismo após se irritar com reclamações da enfermeira Luciana Ponciano de Oliveira sobre a faxina contratada em seu apartamento, em Goiânia. Em prints divulgados pela TV Anhanguera, a diarista rejeita as críticas, admite ser preconceituosa e envia mensagens com ofensas racistas, citando a cor da pele e características negras da enfermeira (veja acima).\nEm uma das mensagens, escreveu: "Você é chata porque é de cor". Luciana respondeu: "Você tem preconceito com pretos?", e a diarista afirmou: "Demais. Do seu jeito, sim. Que reclama, que fica exigindo. A sua raça é isso aí, não se espera mais nada."\nO POPULAR entrou em contato com a diarista, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.