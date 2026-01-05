A diarista Helenita Batista da Silva Almeida, de 40 anos, morreu na manhã de domingo (4) após o carro em que viajava com familiares sair da pista e bater contra uma árvore na BR-020, na zona rural de Alvorada do Norte, no nordeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras quatro pessoas estavam no veículo, que retornava de uma viagem à Bahia, e foram atendidas por equipes do Samu; Helenita não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local.\nSegundo a corporação ao POPULAR, quando chegaram ao local, as vítimas já estavam sendo atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Alvorada do Norte e de Posse. Helenita teve a morte confirmada ainda no local. A ocorrência contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nOs nomes e o estado de saúde dos demais ocupantes não foram divulgados oficialmente, e por isso o POPULAR não conseguiu atualizar a situação das vítimas até a última publicação.