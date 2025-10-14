A diarista Dalcimar Rodrigues da Silva, de 55 anos, morreu após ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia, segundo denúncia da família. O exame de rotina foi feito em uma clínica particular de Aparecida de Goiânia, sendo que a paciente foi encaminhada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme apurado pela TV Anhanguera, Dalcimar chegou a ser levada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, mas não resistiu.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) informou que o atendimento a Dalcimar foi realizado por um profissional vinculado ao Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A SMS comunicou o caso ao órgão federal e pediu que a clínica suspenda a agenda do médico por enquanto (leia na íntegra ao final da reportagem).