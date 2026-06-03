-VÍDEO (1.3418099)\nO ginasta Diego Hypolito soltou a voz cantando modão no Pesque Pague Vale Verde, em Goiânia. A proprietária do estabelecimento, Mayara Keila da Silveira, de 33 anos, gravou um vídeo do ginasta cantando no local (veja vídeo acima). Segundo Mayara, o ginasta recebeu elogios do público e animou os frequentadores da roda de viola.\nAo vivo, ele tem uma presença muito boa, animou o pessoal e realmente vi várias pessoas elogiando também. Achei que ele contribuiu bastante para o clima da roda de viola e foi muito bacana ter ele participando”, informou Mayara ao POPULAR.\nGoiano viraliza ao pedir colega para citar Mozarlândia durante almoço em quartel dos EUA\nSertanejas viralizam nas redes sociais com batalha de rimas entre Goiás e Minas Gerais\nAlok é nomeado embaixador da boa vontade da ONU para causas ambientais