O diretor Wanderson Barbosa de Souza, do Colégio Estadual de Período Integral Dom Abel, em Goiânia, que foi condenado por gordofobia contra uma professora, teve a intenção de desqualificá-la, concluiu o juiz Fabio Vinícius Gorni Borsato. Segundo o magistrado, o acusado expôs Priscilla Maria Pires Almeida da Silva a situações humilhantes no ambiente de trabalho, em um caso que envolve episódios ocorridos entre 2018 e 2023. A pena de 10 meses de prisão foi substituída pelo pagamento de um salário mínimo a uma entidade filantrópica.\nRestou comprovado que Wanderson utilizou-se de estratégias deliberadas para humilhar, constranger e desqualificar a vítima, tanto em sua esfera pessoal quanto profissional. O dolo é manifesto: o réu agiu com a vontade livre e consciente de abalar a higidez psíquica de PRISCILLA, expondo-a a situações vexatórias e degradando seu ambiente de trabalho”, ressaltou o juiz.