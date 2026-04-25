O diretor Wanderson Barbosa de Souza, do Colégio Estadual Dom Abel, em Goiânia, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Estado de Goiás (TJGO) por violência psicológica contra a professora Priscilla Maria Pires Almeida da Silva, após ser acusado de fazer comentários gordofóbicos e expô-la a situações humilhantes no ambiente de trabalho, em um caso que envolve episódios ocorridos entre 2018 e 2023. Segundo a decisão, a pena de 10 meses de prisão foi substituída pelo pagamento de um salário mínimo a uma entidade filantrópica.\nAo POPULAR, neste sábado (25), o diretor negou as acusações e a defesa, o advogado Fernando Bergor, afirmou que a condenação foi baseada em “provas frágeis” e sustenta que há documentos e registros que contestariam a versão apresentada no processo, apontando supostas inconsistências no relato da denúncia. A defesa recorreu a decisão, sob argumento de falta de provas suficientes para a condenação.