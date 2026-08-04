O diretor de aprendizagem e um dos sócios fundadores do Colégio Átrio, Paulo José de Brito Peres, de 49 anos, morreu nesta terça-feira (4), em Goiânia. Conhecido como PP, o educador estava internado há cerca de 10 dias para tratar uma pneumonia. Ele integrava o quadro societário da instituição desde o início do projeto na capital, há oito anos.\nEm nota, o colégio decretou luto oficial de três dias — com suspensão de aulas e atendimentos até quinta-feira (confira a nota na íntegra da escola ao final do texto).\nNas redes sociais, mensagens de alunos, ex-alunos e colegas destacaram o impacto de PP na transformação de vidas por meio do ensino e destacaram o perfil humano e acolhedor de Paulo. Colegas de trabalho ressaltaram a importância dele em encorajar novos caminhos profissionais, oferecendo apoio e compreensão em momentos de dificuldade.