A morte do diretor do Colégio Átrio, Paulo José de Brito Peres, de 49 anos, gerou um grande luto na educação goiana. Conhecido carinhosamente como PP, o professor foi o criador do Método de Aprendizagem PPA, aplicado na unidade de ensino e apresentado por ele em palestras pelo país. A metodologia foi criada para ajudar estudantes a alcançar melhores resultados por meio de uma rotina de estudos personalizada, com revisões e práticas voltadas às necessidades individuais.\nFormado em Letras e com mais de 25 anos de experiência, PP tornou-se também especialista na análise de microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em estratégias para vestibulares de alto desempenho. As orientações ajudavam estudantes na gestão emocional, organização do tempo, bem-estar e técnicas de resolução de provas.