-DIRETORA (1.3450585)\nA professora e diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Nazaré Cunha Leão, em Anápolis, Thaisa Castro Magalhães, morreu no domingo (30). Ao POPULAR, a mãe de um aluno do Cmei disse que ela teve uma infecção nos rins. O velório acontece no Memorial Parque de Anápolis e o enterro está previsto para às 13h desta segunda-feira (31).\nA Thaisa sempre foi uma mulher muito gentil com todos, amava ter um relacionamento próximo com os pais. Morreu no hospital. Ela internou indo direto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não sobreviveu. Ela teve uma infecção nos rins que virou infecção generalizada muito rapidamente", informou Tatianne Maia.\nDe acordo com a Prefeitura de Anápolis, Thaisa era uma profissional dedicada à educação e muito querida por toda a comunidade escolar. "Deixa um legado de carinho, compromisso e cuidado com as crianças, famílias e servidores que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Sua partida representa uma grande perda para a educação e para todo o município de Anápolis”, afirmou em nota publicada nas redes sociais.