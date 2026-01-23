A diretora de empresa Isabelle de Jesus Monteiro, conhecida como Kyka, morreu após passar mal enquanto estava em uma piscina de um hotel em Rio Quente, no sul de Goiás. Segundo o Rio Quente Resorts, local em que ela estava hospedada, “a hóspede interagia com a família normalmente em água rasa quando perdeu a consciência”.\nEm nota enviada ao POPULAR, o resort lamentou o falecimento de Isabelle, ocorrida nesta quinta-feira (22), e informou que "acolheu e prestou todo o suporte necessário para a família".\nA hóspede recebeu o competente atendimento profissional imediato no local, em conformidade com os protocolos de segurança, e foi encaminhada com vida ao hospital municipal de Rio Quente, onde veio a falecer”, diz um trecho do posicionamento (leia na íntegra ao final da matéria).\nJovem colombiano que morreu após salto em cachoeira era prestativo e carinhoso, segundo amigos