A diretora de empresa Isabelle de Jesus Monteiro, conhecida como Kyka, morreu após passar mal enquanto estava na piscina de um resort em Rio Quente, no sul de Goiás, na última quinta-feira (22). Segundo nota divulgada pelo Rio Quente Resorts, local onde ela estava hospedada, a hóspede “interagia com a família normalmente em água rasa quando perdeu a consciência” (veja a nota completa ao final da matéria).\nDe acordo com o resort, a família acionou o socorro assim que percebeu que Isabelle havia perdido a consciência. Ela recebeu atendimento profissional imediato no local, conforme os protocolos de segurança, e foi encaminhada com vida ao hospital municipal de Rio Quente, onde morreu.\nA Polícia Científica explicou à reportagem que não houve perícia no local do ocorrido, pois a equipe não foi acionada no momento em que Isabelle passou mal. A necropsia foi realizada no hospital. De acordo com o órgão, o exame inicial não constatou afogamento, mas serão necessários exames complementares para a definição conclusiva da causa da morte. O laudo segue em análise.