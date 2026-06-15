A atual diretoria do Jóquei Clube de Goiás ingressou na Justiça com uma Ação de Exigir Contas contra os antigos gestores da entidade. Segundo a administração atual, o objetivo é obter a devolução de todo o acervo documental de natureza contábil, financeira, fiscal, previdenciária, regulatória e administrativa pertencente ao clube.\nNa ação protocolada no último dia 3, a diretoria pede tutela provisória de urgência para que o material seja entregue imediatamente. Entre os documentos solicitados estão demonstrações contábeis, relatórios financeiros, contratos, comprovantes de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, além de instrumentos que formalizam modalidades de uso do espaço físico do Hipódromo da Lagoinha.\nSegundo a presidente do Jóquei, Nívea Cristina Ribeiro de Paula, ao assumir a gestão, em janeiro, foi constatado que não houve um processo regular de transição entre os mandatos nem a prestação de contas e a entrega da documentação administrativa. De acordo com ela, a atual diretoria tentou obter os documentos de forma amigável, mas não recebeu resposta, o que levou ao ajuizamento da ação. A reportagem procurou o ex-presidente do Jóquei, Fausto Gomes, para comentar o assunto, mas ele informou que ainda não foi notificado sobre a ação.