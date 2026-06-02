-VÍDEO (1.3417691)\nUma discussão entre motorista e entregador terminou em briga na Avenida 85, em Goiânia. No vídeo registrado pelo motorista de aplicativo Uenderson Castro, mostra o momento em que os condutores se encontram na avenida. O carro passa bem próximo à moto, o condutir da moto faz alguns gestos e, na sequência, os condutores saem dos veículos e trocam socos e capacetadas na via (veja vídeo acima).\nOs condutores não tiveram os nomes divulgados, por isso O POPULAR não conseguiu contato até a última atualização desta reportagem.\nAntes de agredir adolescente até ele desmaiar, lutador exibiu arma de pressão em vídeo gravado em parque de Goiânia\nJovem que denunciou ter levado socos de empresário disse que briga começou sem motivo específico, diz vítima\nGrupo de WhatsApp é reconhecido como patrimônio de associação após briga entre diretorias, em Goiás