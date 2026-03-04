A disputa por uma fazenda em Santa Terezinha de Goiás, no norte goiano, teve uma reviravolta na Justiça após mais de 10 anos. Uma nova decisão manteve a validade do contrato de compra e venda da propriedade, avaliada hoje em cerca de R$ 40 milhões. Ainda cabe recurso à decisão. Até então, as herdeiras da vendedora estavam tentando cancelar o negócio. O imóvel se chama Fazenda Buriti e possui uma área de 716 hectares, própria para agricultura e pecuária.\nO conflito começou após a venda da fazenda por R$ 1,05 milhão, valor da época. O comprador, Milton Coelho Rocha, pagou as duas primeiras parcelas, mas suspendeu o pagamento da terceira, no valor de R$ 700 mil, vencida em dezembro de 2009. Na ocasião, as herdeiras de Argemira Maria Bonfim, dona da fazenda, acionaram a Justiça pedindo o cancelamento do negócio. Atualmente, Argemira já é falecida.