Gael tinha 7 anos e trabalhava com a mãe e o padrasto (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma disputa por ponto de venda de drogas pode ter motivado a emboscada que matou uma criança de 7 anos em Campinorte, no norte de Goiás, segundo a polícia. O alvo do ataque, que estava com o menino, teri sido atraído ao "ermo" por um falso pedio de lanche, momento emque foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.\nQuando ele (padrasto) chegou a esse local, os criminosos já estavam escondidos no mato e efetuaram os disparos. No local estavam só o padrasto e a criança", disse o tenente Neimar Alves, da Polícia Militar de Goiás.\nVeja vídeo da TV Anhanguera sobre esse caso: Menino de 7 anos morre após cair em emboscada com padrasto, em Campinorte\nSegundo a polícia, a mãe da criança não estava no local do crime, pois fazia o atendimento na hamburgueria. O crime aconteceu na sexta-feira (7). A Polícia Civil (PC) informou que o menino foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.