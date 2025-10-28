Um grupo de donos de distribuidoras de bebidas e empórios de Goiânia, por meio da Associação de Distribuidoras e Empórios de Bebidas do Estado de Goiás (Adebego), fez lobby junto ao poder público e conseguiu que um Projeto de Lei (PL) fosse apresentado na Câmara Municipal de Goiânia para rever a lei que proibiu o funcionamento desses estabelecimentos comerciais após as 23h59.\nO PL nº 589/2025, de autoria do vereador Igor Franco (MDB), foi apresentado na casa legislativa na semana passada para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A matéria prevê que as distribuidoras possam funcionar até as 1h59 da madrugada e, no período entre 2h e 4h59, operar somente na modalidade delivery, sem presença de público.\nLei que reduz horários de funcionamento de distribuidoras de bebida em Goiânia é aprovada