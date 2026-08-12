A Prefeitura de Goiânia está desde novembro de 2020 sem conseguir devolver aos proprietários um prédio alugado de 3 mil metros quadrados (m²) no Setor Campinas, onde funcionou por 13 anos a Casa da Acolhida Cidadã (CAC 1), espaço destinado a abrigar temporariamente pessoas em situação de rua e migrantes. Os motivos principais para o impasse são a dificuldade em resolver a reforma do imóvel e inúmeras falhas nos documentos envolvendo a contratação e o fim do contrato. A dívida pode ultrapassar R$ 5,28 milhões, considerando o valor máximo sugerido para as obras e aluguéis devidos desde 2021.\nExiste um processo tramitando na Justiça em que os donos do imóvel cobram o valor devido pelos aluguéis não pagos entre abril de 2021 e março de 2024. Em junho deste ano, o juiz William Fabian, da 4ª Vara de Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos da comarca de Goiânia, determinou o pagamento, calculado após atualizações monetárias em R$ 1,6 milhão. Entretanto, documentos de processos que tramitam na Prefeitura indicam a cobrança de aluguéis que deveriam ter sido pagos após o período que constam na Justiça. Além disso, os donos cobram uma reforma avaliada por eles em R$ 3,56 milhões, a Prefeitura contesta esse valor e fala em R$ 1,66 milhão.