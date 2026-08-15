Uma dívida de drogas de mais de R$ 1 milhão teria motivado tiroteio em condomínio do Setor Grajau, em Goiânia, que deixou dois mortos, de acordo com a Polícia Militar (PM). Segundo as informações levantadas pela corporação, quatro criminosos foram até um condomínio da região para cobrar o devedor, que teria ficado com uma grande quantidade de drogas e não realizado o pagamento. Duas pessoas morreram na troca de tiros entre os envolvidos e três suspeitos foram presos.\nQuatro criminosos se deslocaram até o Setor Grajaú em um condomínio da região para realizar a cobrança de uma dívida de drogas de um outro criminoso que reside no local. Chegando lá, realizaram disparos de armas de fogo contra esse criminoso que também revidou”, tenente Gabriel, da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).