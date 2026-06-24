O humorista Waldemar Neto Lobo Melo, conhecido como Seu Waldemar, deve mais de R$ 60 mil para seu filho, incluindo pensão alimentícia e gastos extras, de acordo com Flávia Aragão, que é advogada da mãe da criança, a influenciadora Samira Moura.\nAo POPULAR, a defesa de Waldemar apontou que viu a prisão com respeito, mas acredita que ele não tenha deixado de cumprir integralmente com suas obrigações. Segundo a defesa, durante determinado período, ele realizou pagamentos parciais da pensão alimentícia dentro de suas possibilidades financeiras (Confira a nota completa no final do texto).\nWaldemar foi preso nesta terça-feira (23), em Pedro Juan Caballero, pela polícia do Paraguai. Segundo a advogada Flávia Aragão, ele pode optar por permanecer preso por 90 dias ou pagar o rito de prisão no valor de R$ 60 mil.