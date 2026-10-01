Uma dívida e a busca por uma oportunidade fizeram a goiana Keyla Barros deixar o Brasil e trabalhar como faxineira na Irlanda, em 2003. Quase duas décadas depois, a trajetória ganhou outro rumo: de volta a Goiânia, ela construiu o próprio negócio e hoje comanda uma empresa que emprega 187 pessoas, além de estar à frente de novos projetos em Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal.\nEm entrevista ao jornal O POPULAR, a empresária goiana conta que uma dívida foi um dos motivos que a levou a deixar o Brasil e tentar a vida na Irlanda.\nNessa época, eu trabalhava de estagiária com os meus mentores e era arbitra de handebol e basquete nos campeonatos locais. Que me ajudavam a ter uma renda", conta.\nMãe inova e cria aplicativo para facilitar saída de alunos de escola\nConheça a empresária de Formosa eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes