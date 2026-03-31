O local em disputa inclui a oferta de serviços públicos tocantinenses e a instalação de um portal turístico no Complexo do Prata (Divulgação/Procuradoria-Geral do Estado)\nA Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) realizou, na última sexta-feira (27), uma visita técnica à região de divisa com o Tocantins para reforçar o pedido de desocupação de uma área goiana em disputa no Supremo Tribunal Federal (STF). Com apoio do Instituto Mauro Borges (IMB), o governo estadual quer que o estado vizinho deixe as terras situadas ao norte de Cavalcante, na comunidade “Quilombo Kalunga dos Morros”.\nA comitiva foi recebida pelo prefeito de Cavalcante, Vilmar Kalunga, que apresentou os impactos negativos da ocupação para a cidade e pediu suporte técnico para resolver o impasse.\nDe acordo com a procuradoria, o Tocantins ocupa irregularmente cerca de 12,9 mil hectares da área. Segundo o prefeito, a invasão prejudicou a contagem da população no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que reduziu o repasse de verbas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).