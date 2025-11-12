-VÍDEO: Frentista grávida agredida (1.3336195)\nUma discussão por causa de um carro estacionado em local proibido terminou em agressão a uma frentista em um posto de combustíveis na região noroeste de Goiânia. A DJ Tálita Mara foi filmada em uma briga com uma funcionária após ser orientada a retirar o veículo. O caso aconteceu na noite de terça-feira (11) e foi registrado em vídeo, que mostra clientes tentando separar a confusão.\nO POPULAR não conseguiu entrar em contato com o estabelecimento e com a funcionária. A DJ Tálita Mara afirmou ao jornal que foi ameaçada de ter o carro quebrado quando retornasse ao posto e que após isso, acabou se envolvendo na briga.\nSegundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, constatou um desentendimento entre duas mulheres por causa de um veículo estacionado em uma área destinada ao trânsito de caminhões.