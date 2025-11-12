-VÍDEO: Frentista grávida agredida (1.3336195)\nUma discussão por causa de um carro estacionado em local proibido terminou em agressão a uma frentista grávida em um posto de combustíveis na região noroeste de Goiânia. A autora foi filmada atacando a funcionária após ser orientada a retirar o veículo. O caso aconteceu na noite de terça-feira (11) e foi registrado em vídeo, que mostra clientes tentando separar a briga.\nO POPULAR não conseguiu entrar em contato com o estabelecimento e a DJ Tálita Mara para posicionamento, mas não obteve retorno até a última atualização da matéria.\nSegundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, constatou um desentendimento entre duas mulheres por causa de um veículo estacionado em uma área destinada ao trânsito de caminhões.