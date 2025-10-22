Um DJ de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, foi preso na manhã desta quarta-feira (22) em uma ação conjunta das polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e de Goiás (PCGO). A operação que investiga crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, resultou no cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, além do bloqueio judicial de 21 contas bancárias.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nAs investigações aconteceram nas cidades de Goiânia e Trindade, em Goiás, e levaram à prisão de dois suspeitos. Entre eles, o DJ e influenciador digital de 22 anos, apontado pela polícia como líder do esquema criminoso, e uma mulher de 26 anos, suspeita de atuar na articulação das fraudes.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: DJ preso por golpes na internet