-POP_djtheo_goiania_22042026.mp4 (1.3401333)\nGoiânia já é conhecida mundialmente como o berço da música sertaneja, mas um pequeno prodígio está provando que o "DNA musical" de Goiás também bate forte no ritmo dos sintetizadores e das batidas eletrônicas. Com apenas 10 anos de idade, o DJ Theo Veloso Limiro está em contagem regressiva para participar de um evento de música eletrônica em São Paulo (SP) neste sábado (25) e promete se divertir bastante. Conhecido nas redes sociais como DJ Theo, o garoto tem chamado a atenção por ser tão jovem e já apresentar tanta desenvoltura na música.\nAo POPULAR, o advogado Daniel Limiro, pai de Theo, contou que já foi músico e desde pequeno o filho se interessava por mesa de som, batidas e simulava ser um DJ. Segundo Daniel, ele e a esposa Ana Carolina Veloso achavam uma gracinha ver o filho brincando de astro musical e sempre apoiavam, mas não imaginavam que poderia realmente aflorar o interesse na área.