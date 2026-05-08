O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou a construção do restante da BR-070, mais especificamente, em um trecho de terra que atravessa o estado de Goiás. Segundo o órgão, o trabalho contempla o trajeto entre Itaguari e o entroncamento com a BR-153, passando pelo distrito de Alvelândia, no município de Jaraguá. As obras custarão cerca de R$ 50 milhões e devem terminar até junho de 2027.\nA reforma será realizada em 8,5 quilômetros da rodovia, divididos em 11 trechos. Atualmente, o trabalho está nas primeiras etapas, como a construção do canteiro. As informações foram divulgadas pelo DNIT na última terça-feira (5).\nAs demais fases da obra incluem limpeza, serviços de terraplenagem, aplicação de revestimento e sinalização do trecho. Além disso, haverá a implantação de uma ponte sobre o Rio dos Patos e de bueiros em todos os córregos que passam pela rodovia.