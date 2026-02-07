-Galeria: Do samba ao rock, Goiânia entra no ritmo do pré-Carnaval (1.3371623)\nGoiânia entra de vez no ritmo da folia e o pré-Carnaval toma conta da cidade. Desde o início da tarde, blocos espalhados por diferentes bairros colocam os foliões para cair no samba. No tradicional Bloco dos Amigos, uma das folias mais famosos da cidade, a festa reúne um público diverso no Setor Bueno.\nO público acompanha a energia das bandas Noys é Noys e Heróis de Botequim, além de DJs, enquanto a bateria do Coró de Pau, que integra o bloco, imprime ritmo ao cortejo e sustenta o fôlego da galera ao longo da tarde. O grupo protagoniza o Cortejo dos Brincantes em um percurso que liga as ruas T-3, T-9 e Av 85. A cantora Maristela Muller conduz as apresentações até o final da tarde.\nOutros blocos também entram em movimento ao longo da tarde do Carnaval dos Amigos. O Bloco Café Nice leva para o público um repertório que transita pelo pop brasileiro e pelo axé. Já o Pedacinho do Xéu aposta em canções que convidam os foliões a cantar junto.