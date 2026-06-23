Jôsy Silva, empreendedora que deu a volta por cima e hoje está à frente de uma equipe de organização em Goiânia (Arquivo Pessoal/Jôsy Silva)\nQuando tinha apenas 12 anos, a paraibana Maria Josevania Alves da Silva sonhava em ser empregada doméstica. Ela acreditava que ser empregada doméstica era o caminho mais rápido para mudar a vida da família que vivia no sertão da Paraíba. Mais de duas décadas depois, a realidade tomou um rumo que ela jamais imaginou: aos 33 anos, morando em Goiânia, ela se tornou empresária no ramo da organização profissional e coordena uma equipe que atende clientes em diversas cidades goianas.\nNatural de Princesa Isabel, no sertão paraibano, Jôsy chegou à capital goiana em junho de 2012, aos 19 anos, incentivada por primas que já viviam na cidade. Jôsy contou ao POPULAR que, antes disso, havia trabalhado como empregada doméstica e babá em João Pessoa, onde dividia a rotina com outras jovens vindas do interior em busca de emprego.