Dois empresários foram presos na manhã desta sexta-feira (29) suspeitos de fazerem parte de um plano para matar um promotor de Justiça do Gaeco em conluio com o Primeiro Comando da Capital (PCC).\nOs empresários atuam no ramo de comércio de veículos e de transportes e foram presos em Campinas, interior de São Paulo.\nAs prisões ocorreram na operação chamada de Pronta Resposta, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o 1° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).\nHá meses, os promotores vêm conduzindo a Operação Linha Vermelha, que apura os crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.\nHá poucos dias, foram coletadas informações que indicavam que um dos investigados estaria associado à liderança do PCC e, com o objetivo de prejudicar as investigações, teriam arquitetado e colocado em prática um plano para matar o promotor Amauri Silveira Filho", afirmou o Ministério Público.