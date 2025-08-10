Mateus Vicente Serafim, de 25 anos, e Alcione Ferreira Lima, de 51. (Arquivo pessoal / Djaide Serafim e Reprodução)\nDois goianos estão entre as vítimas do acidente na BR-163, no Mato Grosso, que deixou 11 mortos. Eles foram identificados pelos familiares como Mateus Vicente Serafim, de 25 anos, e Alcione Ferreira Lima, de 51. Mais de 40 pessoas ficaram feridas após a batida.\nMateus era natural de Anápolis, a 55 km de Goiânia, e trabalhava como agrônomo em Mato Grosso há 9 meses, segundo a madrasta dele, Heniamar Serafim.\nEle chegava nos lugares e fazia todos sorrirem, tinha muita presença, um lindo sorriso. Ele tinha muitos sonhos que queria realizar e estava trabalhando para que se tornassem realidade. Tanto que escolheu ir para outro estado trabalhar, ir atrás de algo maior, pelo futuro profissional dele", contou Heniamar.