-VÍDEO: Caçadores são presos (1.3333525)\nDois homens apontados pela polícia como os maiores caçadores de onça-pintada do Brasil foram presos nesta semana no município de São Miguel do Araguaia, no norte goiano, durante uma operação do Batalhão de Polícia Militar de Operações Ambientais (BPMOA).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para posicionamento até a última atualização desta matéria.\nA operação aconteceu na terça-feira (4). Segundo informações da corporação, a investigação durou quatro meses e as prisões ocorreram após denúncias anônimas enviadas ao canal BPMOA Denúncia.\nO material analizado pelos policiais ambientais incluía áudios, vídeos e fotos mostrando o abate de dezenas de onças-pintadas, espécie ameaçada de extinção, mediante pagamento de R$ 2 mil por animal morto.