Dois homens e uma mulher foram encontrados mortos nesta quinta-feira (4) em Catalão, no sudeste goiano. Segundo o delegado Fernando Maciel, todos estavam dentro de suas casas, em três endereços diferentes. As vítimas foram identificadas como Geison, Cristiano e Daniela. A Polícia Civil (PC) investiga os casos. Até o momento, não se sabe as causas exatas das mortes nem se elas possuem alguma relação.\nSegundo a PC, no caso de Geison, a morte foi registrada inicialmente como natural. Além disso, a investigação envolvendo Daniela foi transferida para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Catalão. “[Estamos] aguardando os laudos periciais agora, porque eles é que vão determinar o curso das investigações”, explicou Maciel.\nCorpo em avançado estado de decomposição é encontrado em lago de Anicuns