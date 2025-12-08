Caminhonete incinerada após o acidente (Divulgação/ Corpo de Bombeiros)\nUm acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na BR-364 deixou dois mortos e um ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na região conhecida como “Boa Vista”, próximo à Lagoa da Babilônia, em Mineiros, na região Sudoeste do estado.\nLevantamentos iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam a possibilidade de aquaplanagem da caminhonete antes da batida, devido às fortes chuvas que aconteceram no final de semana.\nA PRF informou que dois homens estavam dentro da caminhonete que bateu de frente com o caminhão, que transportava fertilizantes. A batida fez a caminhonete pegar fogo e dentro dela estavam o motorista, que ficou ferido e foi levado para o hospital e o passageiro, que fico preso às ferragens e morreu.