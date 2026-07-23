Uma operação dos bombeiros de Goiás e Minas Gerais encontrou dois pescadores que estavam desaparecidos no rio Paranaíba, no município de Corumbaíba. Os homens de 60 e 77 anos foram encontrados sem vida.\nDe acordo com os bombeiros, na manhã desta quinta-feira (23), os corpos dos dois desaparecidos foram localizados pelas equipes de busca. Após os procedimentos de resgate e retirada das vítimas da água, os corpos foram deixados sob os cuidados da Polícia Técnico-Científica para os procedimentos legais cabíveis.\nEntenda o caso\nSegundo o relato dos bombeiros, três pessoas consideradas desaparecidas reapareceram espontaneamente. Porém, durante as investigações, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) identificou, em um rancho situado no lado goiano do rio, um tablado com pertences e documentos pessoais abandonados.