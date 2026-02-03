Os suspeitos causaram um prejuízo de que somava R$ 5.201,00, de acordo com a PM (Divulgação/Polícia Militar de Goiás)\nDois homens foram presos no início da tarde de domingo (1º) após se recusarem a pagar uma conta superior a R$ 5,2 mil em um motel localizado no bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o prejuízo é referente à consumação de diversos itens durante a estadia no local.\nDe acordo com informações repassadas ao POPULAR, os suspeitos, de 23 e 24 anos, chegaram ao motel no início da madrugada, por volta das 3h, acompanhados por outros dois homens, utilizando dois veículos.\nComo o nome dos envolvidos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu entrar em contato com a defesa para posicionamento.\nPM do Paraná é preso suspeito de manter prima trancada por quase um mês em casa, em Aparecida de Goiânia