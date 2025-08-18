José Guilherme Montalvão Cerqueira, de 19. Acidente que matou José Guilherme, outro jovem e deixou dois feridos (Arquivo Pessoal/Maria Fernanda e Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar)\nDois jovens morreram em um acidente na GO-206, em Quirinópolis, no sudoeste goiano, próximo ao Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq). Eles voltavam de um luau, conforme informação da irmã de um dos jovens. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Municipal de Quirinópolis.\nAO POPULAR, o subsecretário de Saúde de Quirinópolis, Lúcio Rodrigues, informou que os dois feridos foram atendidos e receberam alta médica, não precisaram ficar internados na unidade.\nO acidente aconteceu no bairro Planalto neste domingo (17), por volta das 2h19 da madrugada, conforme os Bombeiros. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), as vítimas foram identificadas como José Antônio Barbosa Neto, de 23 anos e José Guilherme Montalvão Cerqueira, de 19.