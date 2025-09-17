Segundo a PRF, outras quatro pessoas que estavam no veículo (Reprodução/TV Anhanguera)\nOs jovens, de 23 e 25 anos, que sobreviveram ao acidente que causou a morte de Delza Lopes e Paulo Morais, na BR-153, em Morrinhos, estão em estado grave e respiram com ajuda de aparelhos, de acordo com Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) de Goiânia. Outra sobrevivente, de 26, está internada na Ortopedia da unidade, possui estado geral regular, está consciente e respira espontaneamente, segundo o hospital.\nOs dois pacientes em estado grave estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Queimados, na unidade. Ao POPULAR, a mãe da jovem, de 23 anos, disse que a filha está melhorando e acredita que logo ela "vai ficar bem, em nome de Jesus”. A sobrevivente fez aniversário dois dias antes do acidente.