Dois jovens de 18 e 19 anos foram baleados por um homem que estava em dupla na madrugada deste sábado (13) na Praça São Benedito, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Um deles está em estado grave com risco de morte, de acordo com a Polícia Militar (PM). Nenhum suspeito foi preso até o momento.
O caso aconteceu por volta das 4h, no setor Central da cidade. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegarem no local, que aparentava ter tido uma festa e ainda havia várias pessoas, foram informados que os jovens foram levados por populares até o Hospital Municipal de Nerópolis.
Um dos jovens atingidos havia completado 19 anos no sábado (12).