Dois passageiros foram presos no aeroporto de Goiânia nesta sexta-feira (4). De acordo com apuração da TV Anhanguera, os suspeitos estavam transportando medicamentos para emagrecer sem a documentação adequada. Ambos foram presos logo após o desembarque.\nPor não ter os nomes dos suspeitos divulgados a reportagem não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta matéria.\nProcurado pelo POPULAR, o Aeroporto Internacional Santa Genoveva afirmou que ocorreu uma operação policial no aeroporto nesta sexta-feira (4). Por ser uma operação policial, o aeroporto informou que não irá se posicionar sobre o caso.\nAlém disso, os dois homens usaram cartão de crédito de uma mulher para comprar a passagem de avião para viajar do aeroporto de Foz de Iguaçu, no Paraná, com destino ao aeroporto de Goiânia. Para isso, eles usaram documentos de terceiros.