A Justiça de São Paulo mandou soltar dois homens presos por envolvimento na morte da estudante Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21. Ela foi lançada sem cordas da ponte do Esqueleto, em Limeira, interior de São Paulo, em prática conhecida como rope jump, em 13 de junho.\nJoão Antônio Pivetta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins estavam presos desde o dia 20 de junho.\nEles eram suspeitos de terem envolvimento no sumiço da câmera GoPro que a vítima usava no momento da queda. Após a conclusão da investigação, porém, a polícia e o Ministério Público pediram a liberação de ambos. A Justiça aceitou e ordenou a soltura.\nOs dois deixaram a prisão na quarta-feira (8). A reportagem não conseguiu identificar os responsáveis pela defesa deles.\nO Ministério Público denunciou na terça-feira (7) quatro pessoas sob acusação de envolvimento na morte da estudante. Agora cabe à Justiça decidir se aceita a denúncia. Caso isso aconteça, eles passam a ser considerados réus e é dado início a uma ação penal.