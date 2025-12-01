Dois servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) morreram em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (1º), no Setor São Francisco, na capital. Segundo os bombeiros, a batida, que ocorreu no cruzamento da Avenida Rezende com a Rua Itararé, foi entre a moto em que as vítimas estavam e um carro. A dupla seguia para o trabalho e não resistiu aos ferimentos.\nEm nota, a Comurg lamentou o caso e informou que os colaboradores atuavam na poda de gramados. “As equipes de Assistência Social já foram mobilizadas e estão prestando todo o apoio necessário aos servidores e familiares”, diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final da reportagem).\nConforme os bombeiros, uma médica que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos e chamou o socorro. Os servidores sofreram traumatismo cranioencefálico grave e parada cardiorrespiratória. Os nomes deles não foram divulgados.