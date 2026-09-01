-delegado (1.3451060)\nDois suspeitos de envolvimento em uma chacina que deixou quatro mortos em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), foram presos no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (31). O crime aconteceu em agosto deste ano, e Rodrigo Anderson Barbosa e Maurício Correa Silvério da Silva estavam foragidos. O policial militar aposentado Matusalém Silvério foi preso três dias após o crime.\nO POPULAR não localizou as defesas dos suspeitos para que se posicionassem até a última atualização desta reportagem.\nPM aposentado suspeito de Chacina em Formosa é preso\nPM aposentado suspeito de chacina em Formosa alega legítima defesa: 'Munição passou perto da minha cabeça'\nChacina em Formosa: cobrança de dívida de R$ 250 mil motivou mortes, diz delegado\n-WEBSTORIES: PM da reserva está entre os suspeitos de chacina em Formosa, diz delegado (1.3443951)