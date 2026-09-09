-Vídeo (1.3454219)\nO Papa Leão XIV nomeou nesta terça-feira (8) Dom Júlio César Gomes Moreira como novo bispo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, no interior de Goiás. A designação preenche a vaga aberta desde agosto, quando o bispo anterior foi transferido para a Diocese de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.\nCom a decisão, Dom Júlio César — bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte (MG) desde o fim de 2020 — passa a integrar o Colégio Episcopal do Regional Centro-Oeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A circunscrição abrange as arquidioceses de Goiânia e de Brasília, além de dioceses no território goiano e no Distrito Federal.\nEm um pronunciamento por vídeo, Dom Júlio César manifestou alegria e gratidão por sua nomeação episcopal, classificou a designação como um presente e pediu orações à comunidade, afirmando estar se preparando com entusiasmo para retornar a Goiás e dar início à sua missão pastoral junto à população local.(veja o vídeo acima)