-POP_DONJUAN_080825 (1.3297725)\nUm homem, de 59 anos, suspeito de praticar estelionato amoroso e fraudes financeiras em várias cidades de Goiás foi preso pela Polícia Civil em Ceres, na região central do estado. De acordo com a PC, o suspeito conhecido nacionalmente como “Don Juan” se chama Paulo Roberto Tinoco Bonafina.\nO POPULAR não conseguiu contato com a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.\nAs investigações do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Goianésia tiveram início em abril de 2025 e apontam que o suspeito utilizava o relacionamento afetivo como isca para enganar mulheres e, paralelamente, aplicava golpes em empresários com falsas promessas de investimentos lucrativos. De acordo com a delegada Alanna Delfino Duarte, o homem praticou estelionato amoroso e fraudes financeiras nas cidades de Goianésia, Ceres, Pirenópolis, Valparaíso de Goiás.